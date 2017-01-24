Лечат или «калечат»: что происходит в больницах Киева

Обеспечены ли коммунальные больницы Киева необходимыми медикаментами? Или пациенты и их родственники вынуждены целиком оплачивать лечение из своего кармана? Вопрос финансирования медучреждений заинтересовал корреспондентов Обозревателя в связи с недавним скандалом, когда известный врач обвинил Минздрав Украины в "преступных действиях".

Предлагаем читателю ознакомиться с мнением чиновников и медиков.

В столичной администрации наших журналистов заверили, что в 2016 году на здравоохранение столицы были потрачены огромные деньги, порядка одного миллиарда гривен.

"Не могу сказать, что коммунальные медицинские учреждения обеспечены на 100%, но по основным медикаментам финансирование есть", - рассказал "Обозревателю" заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, основное финансирование проводилось из местного бюджета. Поворозник также отметил, что в этом году предусмотрено еще большее выделение средств.

Чиновники всегда пытаются представить ситуацию лучше, чем она есть, поэтому "Обозреватель" пообщался с врачами нескольких больниц и расспросил их о реальном положении дел.

Врачи столичной клинической больницы №5 на отсутствие финансирования не пожаловались. "Год назад было хуже. Сейчас есть немножко на скорую помощь.

Первый день госпитализации мы можем обеспечить, а потом все кладется на плечи родственников", - рассказал один из врачей. Медик также отметил, что персонал больницы не сокращают, хотя и зарплату не повышают.

В больнице скорой медицинской помощи, которая принимает 180-200 пациентов ежедневно, "Обозревателю" рассказали, что на первые сутки они в состоянии обеспечить пациенту всю "неотложку" (препараты, перевязочные материалы, шприцы и др.)

В детских больницах ситуация гораздо лучше. Главный детский ортопед-травматолог Киева Олег Пилипчук рассказал нашему изданию, что такого вливания средств, как это было в 2016 году, не помнит за 23 года своей работы.

"У нас есть антибиотики, противовоспалительные средства, перевязочный материал, а то чего нет, имеем возможность заказывать. Питание стало гораздо лучше, детям начали давать фрукты, мясо, рыбу, конфеты", - рассказал он.

Стоит отметить, что более года назад Олег Пилипчук открыто говорил об ужасной ситуации с финансированием детских столичных больниц.

Возможно, чиновники прислушались к заявлениям медика, потому как в столице уже в ближайшее время впервые будет открыт третий детский травмпункт.

Проводятся ремонты в детских приемных отделениях. Закуплены два электронных преобразователя (передвижной рентген-аппарат) стоимостью по 2,5 млн каждый, без которого не может обходиться ни один травмпункт.

В то же время народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Донец отмечает, что все же проблемы с обеспечением больниц никуда не исчезли.

"К большому сожалению, бюджет государственных больниц формируется не из потребностей, а из реальных возможностей. У нас больницы финансированы на 100%. При этом все препараты люди покупают за свои средства", - рассказала она "Обозревателю".

В то же время Донец отмечает, что ситуация с финансированием медучреждений сегодня действительно улучшилась, особенно для Киева как богатого города.

"Я думаю, что у столицы будут свои сильные программы по здравоохранению, т.к. они финансируются за счет местных бюджетов.

Поэтому, если говорить формально относительно бюджета, заложенного страной или городом, – программа действительно выполнена. Но хватает ли этого, чтобы выполнить статью Конституции о бесплатном здравоохранении? Нет", - подчеркнула она.