«Не будет скандалов — не будет и дорог»: нардеп Вадатурский напомнил Савченко о криминальном прошлом «Николаевского облавтодора»

Народный депутат от Николаевщины Андрей Вадатурский считает, что главным заданием нового и.о. «Николаевского облавтодора» есть оценка проделанной работы за прошлый год. Об этом нардеп рассказал в эфире программы «Добрый вечер».

— Первая задача нового и.о. — сделать инвертаризацию и дать оценку тому, что было сделано за прошлый год. Если он этого не сделает, то не будет надежды, что что-нибудь изменится. Все будет тихо и спокойно. Не будет скандалов, не будет проблем, но не будет и дорог — будут воровать и далее, — рассказал Вадатурский.

Кроме того, нардеп добавил, что за все кадровые назначения на Николаевщине отвечает председатель ОДА Алексей Савченко, поэтому ему будет «минус», если на предприятии будут продолжать воровать.

— Это будет минус голове нашей администрации (Алексею Савченко — ред.), потому что он должен отвечать за кадровые назначения, за состояние дорог, поэтому я надеюсь, что будет дана оценка и доведены до конца криминальные дела предыдущей банды, — подытожил нардеп.