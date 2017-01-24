Western Union заплатит $586 млн за содействие мошенникам

24.01.17 09:06Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Компания признала, что позволяла использовать систему для операций по отмыванию денег и мошенничества

Western Union, крупнейшая в мире компания по переводу средств, заплатит $586 млн. Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, компания признала, что позволяла использовать систему для операций по отмыванию денег и мошенничества.

По данным Минюста США и Федеральной комиссии, в компании признали, что помогали мошенникам так как позволяли им проводить транзакции даже тогда, когда в компании полностью осознали, что ее агенты помогали мошенникам избежать обнаружения.

При помощи этих самых агентов китайские эмигранты использовали сервис для пересылки миллионов долларов контрабандистам.

Кроме того, мошенники дурачили клиентов из США, предлагая им несуществующие призы или рабочие места, а агенты Western Union получали свой процент за пропуск платежей от одураченных американцев мошенникам.

Компания знала о происходящем в период с 2004 по 2012 годов и ничего не делала, так как это потребовало бы наказать 2 тыс. работников.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:06Миколаївські ЖЕКи заборгували майже 2 мільйони "Комунтрасу"

10:58Почти половина мужчин является носителем опасного вируса, - мнение ученных

10:52Мел Гибсон в девятый раз стал отцом - СМИ

10:40Завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

10:31В самом центре Николаева появился очередной «лотомаркет»

10:18Николаевский бомж: он же чей-то отец или сын…

10:11Перфоманс четырех стихий: в Николаеве выступят молодые львовские поэты

10:08В Николаевской области смертность почти в два раза превышает рождаемость

10:03За шутки о Трампах начинают наказывать: сценаристку NBC отстранили за твит о сыне президента

09:5827-летняя украинская топ-модель пришла на вечеринку в "голом" наряде за 150 тысяч гривен

09:54В МИД Венгрии негативно отреагировали на законопроект об украинизации

09:50Лечат или «калечат»: что происходит в больницах Киева

09:47Китай разместил баллистические ракеты у границы с РФ

09:44Под Киевом жгут шины: Бориспольская трасса перекрыта.

09:42«Не будет скандалов — не будет и дорог»: нардеп Вадатурский напомнил Савченко о криминальном прошлом «Николаевского облавтодора»

09:41Меркель: Мир вступает в новую историческую эпоху

09:19В Нацбанке рассказали, как повышение «минималки» повлияет на инфляцию

09:19Беглый замначальника УВД Одесчины оформил украинскую пенсию

09:06Western Union заплатит $586 млн за содействие мошенникам

08:58В Николаеве закрыли отдел полиции «Красная шапочка»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 11:031790

Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

10.01.17 11:031680

В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

10.01.17 11:281730

В Закарпатской области из кафе сбежал питон: рептилию разыскали спасатели

10.01.17 11:371990

Экс-министр обороны Гелетей озвучил имя того, кто до смерти напугал Януковича и вынудил его бежать из Украины

Самые читаемые

17.01.17 18:0016570

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065930

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265130

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474530

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама