В Николаеве закрыли отдел полиции «Красная шапочка»

В Николаеве закрыто отделение полиции микрорайона «Водопой», известное местным жителям под названием «Красная шапочка», сообщает "Новости N"

Отделение милиции микрорайона «Водопой» существовало здесь многие десятилетия. Располагалось оно на первом этаже девятиэтажного общежития на углу улиц Космонавтов и Энгельса и когда-то занимало весь первый этаж. Фактически, это был своеобразный мини-райотдел: здесь работало около 60 штатных сотрудников — одних только следователей было 10 человек. Здесь же находились помещения участковых инспекторов. Была своя комната для содержания задержанных. Все это вместе позволяло быстро реагировать на различны правонарушения, которых на Водопое всегда хватало.

У жителей Водопоя отдел милиции стал именем нарицательным — если, что, говорили «Вот я пожалуюсь на тебя в «Красную шапочку».

В последние пятнадцать лет отделение постоянно сокращали: сначала, до 40 человек, потом до 20. Да и само общежитие приватизировали и новый хозяин начал требовать приличную плату за размещение.

В последнее время в «Красной шапочке» оставалось всего лишь двое участковых, да общественное формирование по охране общественного порядка.

В минувшем году возник вопрос о выделении денег из городского бюджета для оплаты аренды помещения и коммунальных услуг. Чем там дело закончилось, не известно, а только «Красная шапочка» прекратила свое существование. Теперь там располагается мастерская по пошиву и ремонту одежды.

Порядка и безопасности от этого на Водопое больше не стало. Link: http://novosti-n.org/news/read/116374.html