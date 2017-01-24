В Николаеве закрыли отдел полиции «Красная шапочка»

24.01.17 08:58Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве закрыто отделение полиции микрорайона «Водопой», известное местным жителям под названием «Красная шапочка», сообщает "Новости N"

Отделение милиции микрорайона «Водопой» существовало здесь многие десятилетия. Располагалось оно на первом этаже девятиэтажного общежития на углу улиц Космонавтов и Энгельса и когда-то занимало весь первый этаж. Фактически, это был своеобразный мини-райотдел: здесь работало около 60 штатных сотрудников — одних только следователей было 10 человек. Здесь же находились помещения участковых инспекторов. Была своя комната для содержания задержанных. Все это вместе позволяло быстро реагировать на различны правонарушения, которых на Водопое всегда хватало.

У жителей Водопоя отдел милиции стал именем нарицательным — если, что, говорили «Вот я пожалуюсь на тебя в «Красную шапочку».

В последние пятнадцать лет отделение постоянно сокращали: сначала, до 40 человек, потом до 20. Да и само общежитие приватизировали и новый хозяин начал требовать приличную плату за размещение.

В последнее время в «Красной шапочке» оставалось всего лишь двое участковых, да общественное формирование по охране общественного порядка.

В минувшем году возник вопрос о выделении денег из городского бюджета для оплаты аренды помещения и коммунальных услуг. Чем там дело закончилось, не известно, а только «Красная шапочка» прекратила свое существование. Теперь там располагается мастерская по пошиву и ремонту одежды.

Порядка и безопасности от этого на Водопое больше не стало. Link: http://novosti-n.org/news/read/116374.html

Похожие новости

23.01.17 17:42В Николаеве идет «зачистка» директоров коммунальных предприятий, - депутат БПП Киселева

23.01.17 13:39Директор КП «Николаевкоммунтранс»- патриот своего города и страны

23.01.17 10:50"Мостовой слишком часто выносит сор из избы", - Сенкевич

23.01.17 09:00Николаевский баскетболист Сергей Гладыр в чемпионате Франции забросил «Лиможу» 15 очков

17.01.17 17:45Где искупаться на Крещение?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:06Миколаївські ЖЕКи заборгували майже 2 мільйони "Комунтрасу"

10:58Почти половина мужчин является носителем опасного вируса, - мнение ученных

10:52Мел Гибсон в девятый раз стал отцом - СМИ

10:40Завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

10:31В самом центре Николаева появился очередной «лотомаркет»

10:18Николаевский бомж: он же чей-то отец или сын…

10:11Перфоманс четырех стихий: в Николаеве выступят молодые львовские поэты

10:08В Николаевской области смертность почти в два раза превышает рождаемость

10:03За шутки о Трампах начинают наказывать: сценаристку NBC отстранили за твит о сыне президента

09:5827-летняя украинская топ-модель пришла на вечеринку в "голом" наряде за 150 тысяч гривен

09:54В МИД Венгрии негативно отреагировали на законопроект об украинизации

09:50Лечат или «калечат»: что происходит в больницах Киева

09:47Китай разместил баллистические ракеты у границы с РФ

09:44Под Киевом жгут шины: Бориспольская трасса перекрыта.

09:42«Не будет скандалов — не будет и дорог»: нардеп Вадатурский напомнил Савченко о криминальном прошлом «Николаевского облавтодора»

09:41Меркель: Мир вступает в новую историческую эпоху

09:19В Нацбанке рассказали, как повышение «минималки» повлияет на инфляцию

09:19Беглый замначальника УВД Одесчины оформил украинскую пенсию

09:06Western Union заплатит $586 млн за содействие мошенникам

08:58В Николаеве закрыли отдел полиции «Красная шапочка»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 11:031790

Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

10.01.17 11:031680

В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

10.01.17 11:281730

В Закарпатской области из кафе сбежал питон: рептилию разыскали спасатели

10.01.17 11:371990

Экс-министр обороны Гелетей озвучил имя того, кто до смерти напугал Януковича и вынудил его бежать из Украины

Самые читаемые

17.01.17 18:0016570

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065930

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265130

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474530

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама