Глава Новоодесской РГА Евгений Вербин «крыл матом» директора школы

Об этом рассказали педагоги Новоодесской школы №1, приехавшие вчера, 23 января, на встречу с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко

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Во встрече также принял участие народный депутат Украины Тарас Креминь.

Об этом сообщается на странице Николаевского облсовета в Фейсбук.

Педагогов возмущает произвол председателя Новоодесской районной государственной администрации Евгения Вербина. Несколько дней назад произошел инцидент прямо в стенах школы. По утверждению педагогов, господин Вербин позволил себе нецензурные высказывания в адрес директора школы Сергея Панфилова. Ругань и унижение происходило на глазах воспитанников. Дети стали свидетелями недостойного поведения председателя районной государственной администрации.

Причиной неадекватных высказываний Евгения Вербина стали незавершенные работы по установке пластиковых стеклопакетов в школе. По глубокому убеждению главы района, завершить эти работы должны были педагоги собственноручно. При этом срок глава Новоодеской РГА установил до первого февраля.

После произошедшего директор Новоодесской общеобразовательной школы №1 Сергей Панфилов написал заявление об увольнении. По словам учителей школы, директор просто всю душу отдавал заведению. Педколлектив настроен категорически и однозначно против увольнения директора.

Ни председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, ни народный депутат Украины Тарас Креминь не считают виновным Сергея Панфилова.

Наоборот, народный депутат Украины будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы разобраться, почему подрядчик установил на объекте некачественные стеклопакеты, не завершил работы и т.п. Будут разбираться Виктория Москаленко и Тарас Креминь с другими озвученными учителями фактами.