Директор Института сердца: "Вынуждены будем отказывать пациентам в лечении"

23.01.17 21:04Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Медикам в должном объеме не выделили финансирование.

Не успел утихнуть конфликт между главой Минздрава Ульяной Супрун и Борисом Тодуровым директором Киевского городского центра сердца, как вспыхнул новый. На этот раз тревогу забили в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. Амосова.

"Пока выручает прошлогодняя экономия и волонтеры"

Поползли слухи о том, что из-за отсутствия финансирования здесь начинают сокращать персонал, имеющимся больным отказывают в питании, а новых пациентов отказываются принимать на лечение. И всех собак за это повесили на Минздрав.

  • Да нет, Минздрав здесь не при чем, - объяснил "КП" в Украине" директор института сердца Сергей Сиромаха. – Это вопрос к Министерству финансов, которое не выделило нам в запланированном объеме средства из бюджета. Подробней по цифрам вам ответят в Национальной медицинской академии, куда входят кроме нашего института еще 35 государственных медучреждений.

Но неужели в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. Амосова стали отказывать пациентам в лечении или в питании?

  • На данный момент питание больным предоставляется. Но за счет экономии прошлогодних средств и помощи волонтеров. Но если через пару недель вопрос с финансированием не решится, мы вынуждены отказывать пациентам в лечении. Элементарно даже наркоза не сможем пациенту дать, - сказал "КП" в Украине" директор Института сердца Сергей Сиромаха.

Сотрудников института не сокращали и в бесплатный отпуск пока не отправляли.

"Ведем переговоры с Минфином"

В Национальной медицинской академии наук "КП" в Украине" подтвердили - проблема с финансированием действительно есть и не только упомянутого института, но и других медицинских учреждений.

  • Что касается Института Амосова, то его на данный момент профинансировали на 18% (планировалось 800 миллионов на год). Но такая проблема была и в 2016 году. Тогда Минфин тоже не выделял всю сумму сразу, а частями перечислял необходимые деньги. Сейчас ведутся переговоры с Минфином, - объяснила нам пресс-секретарь Национальной медицинской академии наук Людмила Гордон.

По словам представителя учреждения, питания в Институте Амосова будет.

  • Нам помогают благотворительные фонды "Твоя опора", "Украинская биржа благотворителей" и волонтеры, - сказала Людмила Гордон.

Как нам объяснили в Медакадемии, что ни их структура, ни Минздрав не влияет на формирования бюджета медицинских учреждений.

  • Министерство финансов учитывает пожелания Минздрава и Медакадемии, но сумы выделяет сам, - сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, наменитый кардиохирург Борис Тодуров обвинил руководство Минздрава в массовой гибели украинцев

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Понедельник, 23.01.2017

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