Заступник голови ОДА Олександр Кушнір взяв участь у семінарі, присвяченому розвитку регіонів

23.01.17 20:45Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Сьогодні в Києві проходить семінар, присвячений розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, на тему «Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу».

На семінарі, який проводився у рамках Форуму, Володимир Гройсман закликав місцеву владу використовувати отримані від децентралізації можливості на розвиток місцевої економіки та залучення інвестиційних проектів.

«З моменту незалежності України ніколи на місцях не було стільки грошей, скільки регіони отримали зараз завдяки фінансовій децентралізації», - зазначив він.

Так, лише за результатами минулого року місцеві бюджети зросли більше ніж на 45 млрд грн. «Фінансова децентралізація - теж інвестиція у створення локальних робочих місць, розвиток локальної економіки. Сьогодні у вас є умови у тому числі, щоб створювати індустріальні парки, забезпечувати їх усім необхідним, усією інфраструктурою для того, щоб саме в ваших регіонах, містах, областях розміщувалися нові сучасні підприємства», - зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр також наголосив, що серед пріоритетів на 2017 рік – модернізація митної служби, що дозволить збільшити надходження від митних платежів, ліквідувавши корупційні схеми. Володимир Гройсман зазначив, що Уряду вже вдалося ліквідувати низку корупційних схем на митниці. З початку реформування митної служби у травні 2016 року, вже у серпні відбулося стійке зростання надходжень до Державного бюджету.

На семінарі Прем’єр-міністр висловив свою впевненість у тому, що вже цього року в Україні буде створено Службу фінансових розслідувань.

За словами заступника голови Миколаївської ОДА Олександра Кушніра, створення такої Служби є доцільним рішенням: «Сподіваюсь, що нова Служба фінансових розслідувань, створення якої сьогодні під час Форуму підтвердив Володимир Гройсман, допоможе Миколаївщині наповнити бюджети різних рівнів і більш ефективно боротися з так званими «земельними схемами».

Нагадаємо, на початку листопада 2016 року за розпорядженням голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка було створено робочу групу з питань забезпечення додержання чинного законодавства щодо використання земель сільськогосподарського призначення та сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Також було видано розпорядження «Про моніторинг коштів, які надходять до місцевих бюджетів в порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на території Миколаївської області». Наразі в цьому напрямку проводиться активна робота.

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Понедельник, 23.01.2017

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