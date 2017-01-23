Николаев простился с Василием Ключником

В понедельник, 23 января, в помещении Николаевского областного совета прошла церемония прощания с бывшим начальником областного управления МВД Василием Ключником.

Об этом сообщает "Новостной Николаев"

Василий Ключник возглавлял милицию Николаевской области в течение 10 лет - с 1984 по 1994 годы. Под его началом милиция пережила один из самых сложных периодов в своей истории — распад СССР и переход в независимую Украину.

Проводить его в последний путь пришли в основном работники органов внутренних дел — как бывшие, так и действующие. Многие пенсионного и предпенсионного возраста — все те, кто его хорошо знал и кто с ним работал.

Обряд отпевания новоприставленного провел митрополит Николаевский и Очаковский Питирим.

Похоронная процессия прошла по отрезку Адмиральской от бокового входа в здание облсовета практически до улицы Лягина, где гроб и венки погрузили в машины.

Похоронят Василия Ключника на городском кладбище в Мешково-Погорелово.