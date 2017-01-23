"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

23.01.17 18:31Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2017 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 22%, или на 1 тыс. 663,2 грн, – до 9 тыс. 214,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствуя долгов перед НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце вырастет на 21,1%, или на 1 тыс. 766,4 грн, – до 10 тыс. 141,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

"Такое повышение обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке", - отмечают в пресс-службе госхолдинга.

Как сообщалось, цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов на январь 2016 года была установлена НАК на уровне 6,936 тыс. грн, в феврале – 6 тыс. 733,2 грн, в марте – 6,72 тыс. грн, в апреле – 6,72 тыс. грн, в мае – 5 тыс. 912,4 грн, в июне – 5 тыс. 995,2 грн, в июле – 5 тыс. 995,2 грн, в августе – 6 тыс. 555,6 грн, в сентябре – 6,036 тыс. грн, в октябре – 6 тыс. 343,2 грн, в ноябре – 7,38 тыс. грн, в декабре – 7 тыс. 780,8 грн (все – с НДС).

В январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.

С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Понедельник, 23.01.2017

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