Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5%

23.01.17 20:23Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Промышленное производство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник, в декабре минувшего года рост по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года ускорился до 4,5% по сравнению с 3,7% в ноябре и 0,8% в октябре.

В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличилось на 4,8%, что выше показателя ноября – 2,3% и октября – 1,6%.

Госстат указывает, что в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство возросло на 1,9%, а с учетом сезонного фактора – на 2,4%.

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