«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

С момента того, как Александр Сенкевич стал городским головой Николаева на коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» стало оказываться давление для того, чтобы поменять руководство КП. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой.

Год назад, уже чуть больше, когда прошли выборы, была начата открытая компания по давлению на предприятие.

Вместе с Александр Федоровичем (Сенкевичем, - ПН) пришла определенная группа, которая стала его советчиками, ставшими рассказывать, какие интересные есть коммунальные предприятия, которые надо «подмять» под себя. В том числе и мы туда попали.

С нами пытались бороться разными средствами, - сказал вначале пресс-конференции Мостовой.

Если вы помните, то в прошлом году, где-то весной мы собирали пресс-конференцию, потому что апологеты команды мэра, такие как Репин, озвучивали красиво, тему того, что не надо нам коммунальные предприятия, так как они заведомо все убыточные.

По словам Мостового, основным предложением команды Сенкевича было закрытие всех КП. При этом имущество предлагалось передать в пользование частным фирмам.

По словам Мостового, он всегда был сторонником того, что вывозом мусора должно заниматься КП, а не частная фирма.

У нас были примеры того, как несколько лет назад вывозом мусора занимались частные фирмы, которые начинали «выкручивать руки» городу по повышению тарифов, - напомнил Мостовой.

Директор КП сообщил, что после прихода на пост городского головы Александра Сенкевича, на предприятие началось давление.

Осенью мы столкнулись с тем, что компании, с которыми мы работали перестали нам платить деньги. По негласной команде, ЖЭКи, которые работали с нами перестали нам платить деньги.

В итоге, за месяц до нового года, задолженность превысила 3 миллиона. Команда шла на то, чтобы вывести наши оборотные средства. Когда я сказал, что мы будем подавать в суд, то началось давление на предприятие, - заявил он.

Как рассказал Мостовой, по его информации вице-мэру Николаева Юрию Степанцу предложили провести проверку на предприятии.

При этом это было интересно предложено. «Вот ты возглавь комиссию, но результаты проверки уже известны. Они дадут основания расторгнуть контракт с Мостовым».

Юрий Борисович (Степанец, - ПН), как порядочный человек, категорически отказался этим заниматься. После этого Сенкевич пошел по старому пути, которым он проходил с директорами руками Олефира.

Вы помните, был такой первый зам, который своими руками убирал неугодных людей, - рассказал Мостовой.

По мнению директора КП, новому первому заместителю Сенкевича Андрею Дадиверину поручили возглавить комиссию по проверке «Николаевкоммунтранса» вместо Степанца и предложили пригласить для аудита КП частную фирму.

Нам предоставили договор. Начальная стоимость – 30 тысяч гривен. Было предложено, чтоб мы предоставили полный доступ ко всему и допустили к проверке эту компанию.

По закону, мы коммунальное предприятие, практически государственное. Допуск таких структур, тем более навязываение, нам прислали письмо, в которой была указана эта фирма. Это, извините меня, коррупция, - высказал свое мнение Мостовой.

Могу одно сказать, что я благодарен Александру Федоровичу, за то, что он это сказал, за то, что он мне развязал руки.

Он мне сегодня предъявил претензию, что я занимаюсь не руководством предприятия, а занимаюсь политикой. Я политикой прекратил заниматься ровно тогда, когда в 2013 году сел в это кресло.

При этом, он добавил, что срок его трудового договора заключен до 31 декабря 2018 года. В случае, если Сенкевич его уволит, Мостовой будет подавать в суд.

По моей информации, сюда рвется команда, которая в свое время кончила это предприятие, распродав и порезав 200 машин, кончив здесь все. Сейчас эта команда опять пытается сюда зайти.

Меня волнует само состояние предприятия и моя команда – люди, которое в сое время поверили мне, которые со мной работали, - сказал Мостовой.

Напомним, утром 23 января во время аппаратного совещания Николаевский городской голова распорядился расторгнуть контракт с Юрием Мостовым, директором КП «Николаевкоммунтранс», занимающимся вывозом бытовых отходов, по причине того, что тот утратил доверие.

Комментируя решение мэра об его увольнении, директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой заявил, что Сенкевич хочет «взять под себя» КП «Николаевкоммунтранс».

В свою очередь, городской голова Николаева, объяснил свое решение уволить Мостового тем, что директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита.