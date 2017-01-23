«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

23.01.17 18:13Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

С момента того, как Александр Сенкевич стал городским головой Николаева на коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» стало оказываться давление для того, чтобы поменять руководство КП. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой.

  • Год назад, уже чуть больше, когда прошли выборы, была начата открытая компания по давлению на предприятие.

Вместе с Александр Федоровичем (Сенкевичем, - ПН) пришла определенная группа, которая стала его советчиками, ставшими рассказывать, какие интересные есть коммунальные предприятия, которые надо «подмять» под себя. В том числе и мы туда попали.

С нами пытались бороться разными средствами, - сказал вначале пресс-конференции Мостовой.

  • Если вы помните, то в прошлом году, где-то весной мы собирали пресс-конференцию, потому что апологеты команды мэра, такие как Репин, озвучивали красиво, тему того, что не надо нам коммунальные предприятия, так как они заведомо все убыточные.

По словам Мостового, основным предложением команды Сенкевича было закрытие всех КП. При этом имущество предлагалось передать в пользование частным фирмам.

По словам Мостового, он всегда был сторонником того, что вывозом мусора должно заниматься КП, а не частная фирма.

  • У нас были примеры того, как несколько лет назад вывозом мусора занимались частные фирмы, которые начинали «выкручивать руки» городу по повышению тарифов, - напомнил Мостовой.

Директор КП сообщил, что после прихода на пост городского головы Александра Сенкевича, на предприятие началось давление.

  • Осенью мы столкнулись с тем, что компании, с которыми мы работали перестали нам платить деньги. По негласной команде, ЖЭКи, которые работали с нами перестали нам платить деньги.

В итоге, за месяц до нового года, задолженность превысила 3 миллиона. Команда шла на то, чтобы вывести наши оборотные средства. Когда я сказал, что мы будем подавать в суд, то началось давление на предприятие, - заявил он.

Как рассказал Мостовой, по его информации вице-мэру Николаева Юрию Степанцу предложили провести проверку на предприятии.

  • При этом это было интересно предложено. «Вот ты возглавь комиссию, но результаты проверки уже известны. Они дадут основания расторгнуть контракт с Мостовым».

Юрий Борисович (Степанец, - ПН), как порядочный человек, категорически отказался этим заниматься. После этого Сенкевич пошел по старому пути, которым он проходил с директорами руками Олефира.

Вы помните, был такой первый зам, который своими руками убирал неугодных людей, - рассказал Мостовой.

По мнению директора КП, новому первому заместителю Сенкевича Андрею Дадиверину поручили возглавить комиссию по проверке «Николаевкоммунтранса» вместо Степанца и предложили пригласить для аудита КП частную фирму.

  • Нам предоставили договор. Начальная стоимость – 30 тысяч гривен. Было предложено, чтоб мы предоставили полный доступ ко всему и допустили к проверке эту компанию.

По закону, мы коммунальное предприятие, практически государственное. Допуск таких структур, тем более навязываение, нам прислали письмо, в которой была указана эта фирма. Это, извините меня, коррупция, - высказал свое мнение Мостовой.

  • Могу одно сказать, что я благодарен Александру Федоровичу, за то, что он это сказал, за то, что он мне развязал руки.

Он мне сегодня предъявил претензию, что я занимаюсь не руководством предприятия, а занимаюсь политикой. Я политикой прекратил заниматься ровно тогда, когда в 2013 году сел в это кресло.

При этом, он добавил, что срок его трудового договора заключен до 31 декабря 2018 года. В случае, если Сенкевич его уволит, Мостовой будет подавать в суд.

  • По моей информации, сюда рвется команда, которая в свое время кончила это предприятие, распродав и порезав 200 машин, кончив здесь все. Сейчас эта команда опять пытается сюда зайти.

Меня волнует само состояние предприятия и моя команда – люди, которое в сое время поверили мне, которые со мной работали, - сказал Мостовой.

Напомним, утром 23 января во время аппаратного совещания Николаевский городской голова распорядился расторгнуть контракт с Юрием Мостовым, директором КП «Николаевкоммунтранс», занимающимся вывозом бытовых отходов, по причине того, что тот утратил доверие.

Комментируя решение мэра об его увольнении, директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой заявил, что Сенкевич хочет «взять под себя» КП «Николаевкоммунтранс».

В свою очередь, городской голова Николаева, объяснил свое решение уволить Мостового тем, что директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита.

Похожие новости

23.01.17 10:50"Мостовой слишком часто выносит сор из избы", - Сенкевич

11.12.15 19:18Сенкевич договорился со львовскими «айтишниками» о помощи в создании николаевского IT-кластера

27.11.15 16:21«Некоторые вещи меня вводят в ужас», - Сенкевич о работе администраций районов в Николаеве

13.11.15 19:56И.Дятлов vs Николаевская ОГТРК: нарушение закона суд признал, а право на ответ не дал

18.06.12 12:18"Київсоюзшляхпроект" за 1,5 млн гривен разработает ТЭО строительства мостового перехода через Южный Буг в Николаеве

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 23.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:04Директор Института сердца: "Вынуждены будем отказывать пациентам в лечении"

20:58Николаевцев приглашают на концерт «Симфония дружбы»

20:45Заступник голови ОДА Олександр Кушнір взяв участь у семінарі, присвяченому розвитку регіонів

20:32Злоумышленница спустила деньги для бойцов АТО в казино

20:26Николаев простился с Василием Ключником

20:23Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5%

20:12«Нико-Баскет» отыграл рекордное 31 очко за неполных 14 минут

20:04Скончался вице-адмирал ВМС Украины Владимир Безкоровайный

19:50Оргию в магазине предотвратила полиция Херсонщины

19:40Законопроект о языке угрожает потерей Востока Украины, — Романенко

19:30Харьковский музыкант Александр Долгов включен в "Блюзовый Зал Славы"

19:20Ушёл из жизни один из лучших врачей-фтизиатров Николаева Павел Свердлов

19:20Статус Карабаха возможен только в составе Азербайджана - Алиев

19:10Трамп пригрозил высокими таможенными пошлинами компаниям, перемещающим производство за рубеж

18:56МФК «Николаев» отправится на тренировочные сборы на Закарпатье

18:39Николаевский «Центр Защиты Животных» объявил конкурс на лучший дизайн и макет здания

18:31"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

18:19В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

18:16На Широком Лане погиб «срочник»

18:13«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 07:402080

Сегодня часть Николаева будет отключена от электроснабжения

10.01.17 08:001990

10 января - Домочадцев день, или Рождественский мясоед: традиции и обычаи

10.01.17 08:232040

В Николаеве состоялся турнир по футболу среди девочек

10.01.17 08:391780

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Самые читаемые

17.01.17 18:0016410

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065860

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265010

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474410

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама