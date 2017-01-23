По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

23.01.17 18:03Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, таким образом количество производств возросло до 25. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Детективы НАБУ зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронных деклараций. Все они касаются служителей Фемиды», – говорится в сообщении.

Два из этих производств начаты по ст.366-1 (внесение недостоверных сведений), одно – по ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.

Таким образом, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, что расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 – судей, 6 – народных депутатов Украины, 2 – председателей райгосадминистраций, 1 – заместитель председателя областного совета, 1 – руководителя центрального органа исполнительной власти.

В ведомстве напомнили, что первые уголовные производства по результатам анализа данных в электронной декларациях детективы Бюро внесли в ЕРГР 17 ноября 2016.

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