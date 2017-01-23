По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, таким образом количество производств возросло до 25. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Детективы НАБУ зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронных деклараций. Все они касаются служителей Фемиды», – говорится в сообщении.

Два из этих производств начаты по ст.366-1 (внесение недостоверных сведений), одно – по ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.

Таким образом, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, что расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 – судей, 6 – народных депутатов Украины, 2 – председателей райгосадминистраций, 1 – заместитель председателя областного совета, 1 – руководителя центрального органа исполнительной власти.

В ведомстве напомнили, что первые уголовные производства по результатам анализа данных в электронной декларациях детективы Бюро внесли в ЕРГР 17 ноября 2016.