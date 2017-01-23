НБУ прогнозирует небольшое ускорение инфляции из-за роста минималки

Национальный банк прогнозирует, что увеличение минимальной заработной платы до 3200 гривен вызовет ускорение инфляции на 1% в 2017 году. Об этом в интервью Liga.net сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

«Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой — увеличит инфляцию на 1%. Это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике», — сказал он.

По его словам, на этой неделе НБУ намерен представить отчет с обновленным прогнозом по инфляции. При этом Чурий отметил, что цель регулятора текущий год по инфляции остается прежней — 8% плюс-минус 2%.

Напомним, что с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла вдвое, а прожиточный минимум в этом году повысится в мае и декабре.