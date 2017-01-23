В Николаеве идет «зачистка» директоров коммунальных предприятий, - депутат БПП Киселева В Николаеве происходит «зачистка» директоров коммунальных предприятий с целью поменять их на угодных . Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции директора КП «Николаевкоммунтранс» Юрия Мостового по поводу решения городского головы Александра Сенкевича о разрыве контракта заявила депутат городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева. Я так понимаю, что на сегодняшний день происходит травля коммунального предприятия (КП «Николаевкоммунтранс» - Ред.) . Ни одного обращения с нареканиями о работе предприятия на комиссию по «этике» не было. Сегодня происходит просто зачистка неугодных директоров коммунальных предприятий, чтобы заменить их на угодных, - заявила Елена Киселева. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама