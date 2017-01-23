10.01.17 07:402080
В Николаеве идет «зачистка» директоров коммунальных предприятий, - депутат БПП Киселева
|23.01.17 17:42
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В Николаеве происходит «зачистка» директоров коммунальных предприятий с целью поменять их на угодных
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Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции директора КП «Николаевкоммунтранс» Юрия Мостового по поводу решения городского головы Александра Сенкевича о разрыве контракта заявила депутат городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева.
- Я так понимаю, что на сегодняшний день происходит травля коммунального предприятия (КП «Николаевкоммунтранс» - Ред.) . Ни одного обращения с нареканиями о работе предприятия на комиссию по «этике» не было. Сегодня происходит просто зачистка неугодных директоров коммунальных предприятий, чтобы заменить их на угодных, - заявила Елена Киселева.