Не проехать: активисты собираются перекрыть все въезды в Киев

Завтра, 24 января, активисты организации "АвтоЕвроСила" собираются перекрыть все основные въезды в столицу в связи с затягиванием принятия законопроекта №5567, об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Что такое законопроект 5567

Данный документ предусматривает возможность пользоваться частным автомобилем, привезенным из-за границы, не растаможивая его, а выплачивая каждый год определенную фиксированную сумму.

Как будут перекрывать. В сообщении организации в Facebook говорится, что акция начнется 24 января в 07:00 у контрольно-пропускных пунктов основных въездов в Киев. Блокировка проезда будет частичной, то есть активисты не намерены задерживать спецтранспорт (скорые, полицию и пожарных), также проехать в случае сильной необходимости сможет и частный транспорт.

Акция продлится весь день, до 21:00.

Что потом. В случае если перекрытие основных въездов в Киев не возымеет должного влияния на чиновников, активисты обещают устроить акцию по перекрытию центральных улиц столицы.