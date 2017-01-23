В Польше ждут рабочих из Украины

23.01.17 15:10Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Польше не хватает рабочих рук, а потому в стране будут приниматься меры по привлечению рабочих с Востока Европы, в частности Украины.

“Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук”, - цитирует "Укринформ" слова министра семьи, труда и социальной политики Польши Элжбеты Рафальской, передают Вести.

Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в РП. “Это политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока”, - заявила Рафальска.

По словам заместителя министра развития Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать “эффективным рецептом на демографический кризис в Польше”.

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени.

Правительство Польши также будет поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.

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