09.01.17 19:002100
В Польше ждут рабочих из Украины
|23.01.17 15:10
|47
|0
В Польше не хватает рабочих рук, а потому в стране будут приниматься меры по привлечению рабочих с Востока Европы, в частности Украины.
“Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук”, - цитирует "Укринформ" слова министра семьи, труда и социальной политики Польши Элжбеты Рафальской, передают Вести.
Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в РП. “Это политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока”, - заявила Рафальска.
По словам заместителя министра развития Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать “эффективным рецептом на демографический кризис в Польше”.
Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени.
Правительство Польши также будет поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.