Прощай, София, здравствуй, Анна! Список популярных в Украине имен заметно обновился

23.01.17 14:30Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Анна и Максим стали самыми популярными именами в Украине, которыми чаще всего называли новорожденных в прошлом году. Об этом УНН сообщили в Департаменте государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины.

Так, кроме названных имен, популярными для девочек стали Анастасия, Мария, София, Ева, Злата, Виктория, Дарья, Вероника, Соломия и Александра, а для мальчиков - Александр, Дмитрий, Андрей, Владислав, Денис, Иван, Даниил, Михаил, Артем.

Реже прошлом году девочек называли Наталья, Яна, Алина, Милана, Лилия, мальчиков - Богдан, Ярослав, Илья, Егор, Назар, Матвей.

Наблюдаются и определенные региональные особенности в отношении самых популярных имен для малышей.

Например, в Днепропетровской области это Альбина, Василиса, Элина, Николь;

в Закарпатской - Доминика; Киевская - Арсений;

Львовская - Юстина, Демьян; Полтавская - Гордей;

Тернопольская - Марианна;

Харьковская - Лиана, Камилла, Платон.

В Киеве в прошлом году девочек называли Мария, София, Анна, Анастасия, Злата, Полина, Кира, Ева, Екатерина, а мальчиков - Артем, Иван, Александр, Максим, Тимофей, Матвей, Махаил, Дмитрий и Андрей.

Напомним, София и Артем - самые популярные имена новорожденных украинский в 2013 году.

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