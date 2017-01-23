09.01.17 19:002100
Минималка в 3200 грн: работников переводят на полставки и отправляют в отпуска
|23.01.17 14:10
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Днепр. Работодатели пытаются найти выход, чтобы их не "убило" повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен.
Поэтому сокращают рабочие часы, уменьшают выработку трудодней в бизнесе, ведь с ростом минималки предпринимателю придется заплатить в 2,5 раза больше налогов.
А некоторые вообще будут закрываться.
Самыми первыми почувствовали "покращення" преподаватели: хоть первый замминистра образования Владимир Ковтунец официально предупредил, что перевод сотрудников учебных заведений на сокращенный график недопустим - такое практикуют.