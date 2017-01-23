Минималка в 3200 грн: работников переводят на полставки и отправляют в отпуска Днепр. Работодатели пытаются найти выход, чтобы их не "убило" повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен. Поэтому сокращают рабочие часы, уменьшают выработку трудодней в бизнесе, ведь с ростом минималки предпринимателю придется заплатить в 2,5 раза больше налогов. А некоторые вообще будут закрываться. Самыми первыми почувствовали "покращення" преподаватели: хоть первый замминистра образования Владимир Ковтунец официально предупредил, что перевод сотрудников учебных заведений на сокращенный график недопустим - такое практикуют. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама