Запорожье — криминальный лидер Украины Уровень преступности в Запорожской области составляет 273 правонарушения на 10 тысяч населения, что является наибольшим показателем в Украине. Об этом во время совещания, которое состоялось 20 января, сообщил прокурор области Валерий Романов, передает Depo.Запорожье. В целом за 2016 год на территории области зарегистрировали почти 43 тысячи уголовных правонарушений. Прокурор отметил снижение качества процессуального руководства досудебным расследованием — количество завершенных уголовных производств снизилось на 22%. Из всех преступлений раскрыто было лишь 23%, что на 12% меньше, чем в 2015 году. В частности, с прошлого года остаются нераскрытыми 15 умышленных убийств. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама