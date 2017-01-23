Директор КП «Николаевкоммунтранс»- патриот своего города и страны

23.01.17 13:39Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

По словам Юрия Мостового, возглавляемое им предприятие заработало в минувшем 2016 году 3 миллиона чистой прибыли, несмотря на то, что действующая городская власть неоднократно вставляла «палки в колеса» успешному КП.

Об этом в комментарии порталу БлиNКом сообщил сам Юрий Мостовой.

Но судя по последним событиям, 3 млн грн для Сенкевича — это совсем не показатель эффективного менеджмента и грамотного управления коммунальным предприятием.

Видимо «нувориши» запамятовали, что кроме производственных заслуг, директор КП «Николаевкоммунтранс»- патриот своего города и страны. В минувшем году он был удостоен почетного знака «За заслуги» за постоянную помощь армии, причем не единожды.

Напомним, сегодня на аппаратном совещании в горисполкоме городской голова Николаева Александр Сенкевич отдал распоряжение подготовить документы для разрыва контракта с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым.

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