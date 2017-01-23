Мэр Николаева распорядился убрать 5Д кинотеатр на Соборной в течении 2-х недель

Александр Ясеневий распорядился в течении двух недель убрать 5Д кинотеатр, который расположен на пересечении Соборной и проспекта Центрального, сообщает новостной сайт 0512.com.ua

Об этом сообщил советник мэра Андрей Ермолаев на своей странице в Фейсбуке.

По словам Ермолаева, у кинотеатра нет никаких разрешительных документов. У владельцев есть две недели на вывоз оборудования, после чего коммунальные службы демонтируют "будку".

"Две недели, именно такой срок сегодня на аппаратном совещании дал мэр, чтоб владельцы 5Д кинотеатра на Соборной вывезли оборудование. После этого здоровая будка на пешеходной зоне будет демонтирована в связи с отсутствием разрешительных документов.", - рассказал советник мэра.