"Мостовой слишком часто выносит сор из избы", - Сенкевич

Сегодня на аппаратном совещании в горисполкоме городской голова Николаева Александр Сенкевич отдал распоряжение подготовить документы для разрыва контракта с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым.

Причиной такого решения мэр назвал «потерю доверия».

Как сообщают "Новости N", по словам Сенкевича, Мостовой слишком часто выносит сор из избы: общается с журналистами, которые от него получают информацию о вопросах хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, в вину Мостовому поставлены не решение некоторых технических вопросов деятельности КП.

Впрочем, для всех очевидно, что причиной грядущего увольнения Мостового является прошлогодняя история с львовским мусором. Тогда мэр Сенкевич согласился принимать на николаевском полигоне ТБО возле села Большая Корениха мусор из города Львова. Решение это было принято кулуарно и подписано в выходной день — в субботу, на день города. Однако уже в понедельник, как только в Николаев прибыли три первых большегрузных автомобиля с львовским мусором, это стало известно журналистам. Разгорелся небывалый скандал в результате которого Сенкевич, под давлением общественного мнения, вынужден был отменить свое решение.

Мэр считает, что именно Мостовой «слил» журналистам информацию о заключенной с львовским мэром «мусорной сделке». Уволить его непосредственно сразу после мусорного скандала он не мог — все было бы слишком очевидно, поэтому Сенкевич подождал несколько месяцев, «поднакопил аргументов» и объявил о решении, которое он принял, по всей вероятности, в сентябре минувшего года.