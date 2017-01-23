09.01.17 19:002100
Восколько обойдется ремонт крыши Николаевскому ЦПМСП №2?
|23.01.17 08:35
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На ремонт крыши николаевского ЦПМСП №2 потратят 58,7 тыс. гривен
Об этом сообщают "Николаевские известия"
Коммунальное учреждение Николаевского городского совета Центр первичной медико-санитарной помощи №2 заключило договор с физическим лицом-предпринимателем, будет осуществлять ремонт крыши дома по адресу: ул. Космонавтов, 126.
Договор был опубликован 19 января на сайте «Prozzoro«.
Цена договора: 58700 гривен.