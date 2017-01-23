Восколько обойдется ремонт крыши Николаевскому ЦПМСП №2? На ремонт крыши николаевского ЦПМСП №2 потратят 58,7 тыс. гривен Об этом сообщают "Николаевские известия" Коммунальное учреждение Николаевского городского совета Центр первичной медико-санитарной помощи №2 заключило договор с физическим лицом-предпринимателем, будет осуществлять ремонт крыши дома по адресу: ул. Космонавтов, 126. Договор был опубликован 19 января на сайте «Prozzoro«. Цена договора: 58700 гривен. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама