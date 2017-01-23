В Николаеве прошел вечер памяти поэта Юрия Гросмана 22 января в музыкальной гостиной Художественного музея им. В.В. Верещагина состоялось пятое заседание 28 сезона Пушкинского клуба, посвященное памяти члена совета клуба, руководителя литобъединения (летО) «Заря», поэта Юрия Гросмана (1935-2016). Вечер вела Надежда Щедрова, нынешний руководитель летО "Заря" Об этом сообщается на сайте «Homerandatlantis». На вечере выступили дети из образцового театра слова «Подарок неба» Витовского района (руководитель Виктор Смирнов), члены литобъединения «Заря», дочь поэта Миронова Элла Юрьевна, с песнями на слова Ю. Гросмана выступил заслуженный артист Украины Александр Сычев, показаны видео выступления Ю. Гросмана. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама