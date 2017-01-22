На Николаевщине собирали из пазлов карту Украины

22.01.17 19:51Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

В истории становления независимости и соборности Украины особое место занимает день 22 января 1919, когда Директория Украинской Народной Республики провозгласила объединение всех украинских земель в единое Украинское государство.

Именно день воссоединения Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой отмечаем как государственный праздник - День Соборности Украины.

Как сообщили в Казанковской районной государственной администрации, 20 января в центральной районной библиотеке состоялось мероприятие «Важная веха в истории Украины» по случаю Дня Соборности Украины для учащихся 9-11 классов с участием заместителя главы райгосадминистрации Владимира Притуленко, районного военного комиссара Василия Рогозы, участников АТО Виталия Полякова и Олега Ивженко.

Вместе с ведущей, директором централизованной библиотечной системы Ларисой Крюковой, дети совершили экскурс в историческое прошлое Украины начала 20 века, вспомнили и события, которые происходят сегодня на Востоке Украины - борьбу за независимость и территориальную целостность Украины.

Ученики Николаевской школы рассказали о своем земляке - Андрее Горбане, который отдал свою жизнь за единство Украины, за народ в ноябре 2014 года, награжден орденом «За мужество» III степени и знаком «Народный Герой Украины» - посмертно. До боли пронизывали стихи о местном герое в исполнении детей.

Обращаясь к учащимся, районный военный комиссар Василий Рогоза, участники АТО Виталий Поляков и Олег Ивженко отметили, что наша независимость имеет глубокие исторические корни, что сегодня на Востоке страны Вооруженные Силы Украины отстаивают нашу независимость, чтобы мы могли жить под мирным небом.

Заместитель главы РГА Владимир Притуленко поздравил присутствующих с государственным праздником - Днем Соборности Украины, призвал молодежь быть достойными сыновьями и дочерьми своего Отечества, едиными в помыслах и действиях ради процветания своего государства, ведь они - наше будущее.

В конце мероприятия дети, отвечая на вопросы, с помощью пазлов сложили карту Украины.

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