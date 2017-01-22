С жителей Украины будут собирать по 100 грн: решение кабмина

22.01.17 17:15Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Кабинет министров Украины пытается создать очередную “кормушку” для чиновников и собрать с жителей многоэтажек по 100 грн. за сертификаты энергоэффективности, заявляют в партии “Наш край”.

Сопредседатель партии “Наш край”, народный депутат Антон Кисе считает, что правительство должно отозвать законопроект “Об энергетической эффективности зданий”, который предусматривает изготовление сертификатов энергоэффективности многоэтажек за счет людей.

“Законопроект предусматривает каждый дом, независимо от времени постройки, должен будет получить сертификат энергоэффективности.

Выдавать эти документы будут сертифицированные Кабмином компании, а оплачивать люди. Понятно, что сертификацию пройдут только “нужные” структуры, а конечным получателями доходов будут чиновники”, – цитирует А.Киссе пресс-служба партии “Наш край” во вторник.

При этом депутат отметил, что по оценкам экспертов стоимость сертификата энергоэфекивности для одного жителя многоэтажки будет не менее 100 грн.

Поэтому, подчеркнул сопредседатель “Нашего края”, Кабмин должен отозвать свой законопроект и внести новый. “Выдача сертификатов энергоэффективности многоэтажкам должно происходить исключительно на бесплатной основе”, – сообщил он.

В целом, по его мнению, в условиях экономии энергоресурсов, идея поставить на учет каждый дом – правильная.

“Однако правительство должно взвешивать каждый свой шаг и не провоцировать коррупцию или создание “кормушек” для чиновников”, – резюмировал А.Киссе.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона “Об энергетической эффективности зданий” (№ 4941), предусматривающий введение сертификации энергоэффективности помещений, в том числе и жилого фонда.

Согласно документу, оплату изготовления сертификатов энергоэффективости будет осуществляться за счет заказчика, в том числе ОСМД или управляющего многоквартирного дома.

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