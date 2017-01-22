За вклад и труд: Президент наградил орденом «За заслуги» III степени вице-мэра Николаева Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За заслуги» III степени заместителя городского головы Николаева, председателя районной организации ветеранов и участников АТО Центрального района города Юрия Степанца. «За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, дело консолидации украинского общества, многолетний добросовестный труд», - говорится в Указе. Кроме Степанца, из николаевцев государственную награду медаль «За труд и доблесть» получил начальник филиала «Березнеговатский райавтодор» дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Анатолий Лейбиченко. Также президент присвоил звания: «Заслуженный работник образования Украины» директору Николаевской специализированной I-III ступеней школы № 22 с углубленным изучением английского языка с первого класса Петру Михайловичу Богуну;

«Заслуженный работник транспорта Украины» начальнику службы общества «Алан-Техно» Жовневого района Павлу Леонтьевичу Волченко;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» тренеру-преподавателю Школы высшего спортивного мастерства Николаева Павлу Михайловичу Пришутову. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама