За вклад и труд: Президент наградил орденом «За заслуги» III степени вице-мэра Николаева

22.01.17 15:57Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За заслуги» III степени заместителя городского головы Николаева, председателя районной организации ветеранов и участников АТО Центрального района города Юрия Степанца.

«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, дело консолидации украинского общества, многолетний добросовестный труд», - говорится в Указе.

Кроме Степанца, из николаевцев государственную награду медаль «За труд и доблесть» получил начальник филиала «Березнеговатский райавтодор» дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Анатолий Лейбиченко.

Также президент присвоил звания:

  • «Заслуженный работник образования Украины» директору Николаевской специализированной I-III ступеней школы № 22 с углубленным изучением английского языка с первого класса Петру Михайловичу Богуну;

  • «Заслуженный работник транспорта Украины» начальнику службы общества «Алан-Техно» Жовневого района Павлу Леонтьевичу Волченко;

  • «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» тренеру-преподавателю Школы высшего спортивного мастерства Николаева Павлу Михайловичу Пришутову.

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