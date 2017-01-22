В Херсоне продавали опасное Николаевское масло

22.01.17 14:50Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Территориальное подразделение Госпродпотребслужбы обнаружило в магазинах опасное масло «Pastoral» производства Николаевской области. Оказалось, в нём нет ничего от сливочного масла, на которое оно похоже внешне.

Согласно заключению экспертизы, масло на фото сладко — сливочное имело ряд существенных отклонений.

В частности по органолептическим показателям (вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет не соответствовали требованиям НД) и наличием жиров немолочного происхождения.

Как сообщает Госпродпотребслужба, по результатам проверки, виновные привлечены к административной ответственности — сумма штрафа составила 1870 гривен. К магазину также применены санкции — штраф в 50% от стоимости партии масла — около 700 гривен.

Отметим, в открытых источниках указано, что масло Pastoral производит Акционерное Общество «Николаевмолпром» которое было образовано в 2001 году.

С 2006 года ОАО «Николаевмолпром» начало выпуск продукции Pastoral на производственном комплексе Доманевский сырзавода.

Директором данного предприятия значится некий Климов Михаил Владимирович.

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