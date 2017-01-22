Николаевские депутаты возмущены тем, как выносятся на рассмотрение сессии земельные вопросы

22.01.17 12:29Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

То, в каком виде так называемые земельные вопросы выносятся на рассмотрение сессии горсовета, уже давно возмущает депутатов

Об этом сообщает Свидок.инфо

Так, по их словам, в предоставляемых файлах часто не указывается ни адрес участка, ни его размер, кроме того, нет юридического обоснования вопроса. Претензии во время сессионных заседаний по этому поводу депутаты, порою в довольно резкой форме, высказывают начальнику управления земельных ресурсов Александр Мороз.

На прошедшем заседании «бюджетной» комиссии, на котором также присутствовал Мороз, снова подняли эту проблему. Депутаты тут же засыпали начальника управления вопросами по поводу формы подачи проектов решений не сессию.

Так, депутат Вячеслав Апанасенко завил, что часто в документах содержится несовместимая информация, что позволяет «протащить» какие-то свои вопросы: - Получается, если мне нужно протащить этот вопрос, я набросаю туда всякой мелочи и вставлю какую-то «пакость», которая не может пройти отдельно, потом мы это на сессии отделяем, тратим время, выносим на отдельное голосование. Поэтому просьба систематизировать эту информацию по определенной форме, которую мы утвердим. Например: Центральный район: физические лица, продажа участка, выделение участка, гаражи отдельно, под застройку отдельно. Мы разработаем вам форму в виде таблицы, утвердим ее и вы по этой форме будете готовить документ. В том хаосе, которые подаются вопросы, это просто издевательство над депутатами.

Александр Бернацкий также высказался по этому поводу, сказав, что внесение изменений в проект решения - это самое загадочное, что может быть: - Было аренда, меняем на передачу в собственность: ни объекта, ни размера, ни где находится. Что это? Или указывается только имя и отчество собственника без площади, без адреса. Если вносятся изменения в проект решения, должна быть сравнительная таблица, в которой содержатся графы как было и как стало. Это не потому, что мы не доверяем вам, просто хотим, чтоб все было прозрачно.

Также Бернацкий отметил, что уже высказал секретарю горсовета Татьяне Казаковой предложение, чтобы все депутаты получали информацию, по каким округам будут рассматриваться вопросы на земельной комиссии. Так народные избранники смогут следить за положением дел на своем округе.

Депутаты аргументировали свои претензии тем, что от того, насколько земельное управление системно подготавливает информацию, дает полный перечень вопросов для объективного рассмотрения депутатами, в конечном итоге зависит результат. - Если вы работу делаете неэффективно, готовите документы непонятно и запутанно, это не позволяет нам оперативно принимать решения. Потом у нас вопросы месяцами и годами ждут решения — они ходят по кругу, - отмечали депутаты.

Кроме того, по словам членов комиссии, оформление должным образом документов исключает коррупционную составляющую: когда вся информация публична и прозрачна, тогда возможностей «протащить» и «договориться» меньше.

В итоге после обсуждений и предложений Вячеслав Апанасенко взялся разработать схему подачи документов по земле на сессию горсовета.

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