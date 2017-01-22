Где в Украине лучше всего вести бизнес

В Украине наиболее открытой для малого и среднего бизнеса стала именно Днепропетровская область. Такие выводы делает ОО «Общественный контроль», проанализировав данные работы в системе Prozorro.

Об этом сообщает Информатор.

Данный рейтинг составлялся по трем критериям: средняя цена одного тендера в конкурентных торгах, количество конкурентных торгов за 2016 год и соотношение конкурентных к неконкурентным торгам.

Днепропетровщина заняла лидирующую позицию.

В Украине наиболее открытой для малого и среднего бизнеса стала именно Днепропетровская область. Такие выводы делает ОО «Общественный контроль», проанализировав данные работы в системе Prozorro.

Об этом сообщает Информатор.

Данный рейтинг составлялся по трем критериям: средняя цена одного тендера в конкурентных торгах, количество конкурентных торгов за 2016 год и соотношение конкурентных к неконкурентным торгам. Днепропетровщина заняла лидирующую позицию.

Наиболее закрытыми областями оказались: Ивано-Франковская, Закарпатская, Черкасская, Полтавская.

Вместе с тем, в 2016 году Украина поднялась на три позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса, заняв 80-е место.

Эксперты говорят, что это один из худших показателей.

Ниже позиции только у Таджикистана и Узбекистана. Самые привлекательные страны для бизнеса – Новая Зеландия, Сингапур и Дания.