Инженеры испытали новый украинский броневик
|22.01.17 12:10
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КрАЗ-Hulk - новейший бронеавтомобиль украинского производства. Недавно он прошел испытания ходовой в условиях снежных заметов.
Новость сообщает «Пресса Украины».
Бронированный автомобиль был представлен инженерами Кременчугского автомобильного завода «АвтоКрАЗ» еще осенью, на выставке «Оружие и безопасность - 2016». Однако перед отправкой на передовую его нужно было испытать в условиях снежных заносов.
К счастью, в результате снежных осадков на территории завода образовались крутые холмы, которые позволилы испытать ходовую броневика.
Инженеры продемонстрировали на камеру, насколько легко их произведение преодолевает снежные горки и другие препятствия.
Внедрение новых технологий при КрАЗ-Hulk позволило уменьшить его вес сразу на 2 тонны.
V-образное днище - усиленная противоминная защита, ведь при подрыве автомобиля распыляет силу удара, которая приходится на экипаж.
Это позволяет броневику уцелеть после подрыва мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте.
К слову, бронеавтомобиль предназначен для перевозки десанта и может вмещать до 10 человек, а также оснащаться различными видами вооружения.