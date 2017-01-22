Инженеры испытали новый украинский броневик

22.01.17 12:10Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

КрАЗ-Hulk - новейший бронеавтомобиль украинского производства. Недавно он прошел испытания ходовой в условиях снежных заметов.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Бронированный автомобиль был представлен инженерами Кременчугского автомобильного завода «АвтоКрАЗ» еще осенью, на выставке «Оружие и безопасность - 2016». Однако перед отправкой на передовую его нужно было испытать в условиях снежных заносов.

К счастью, в результате снежных осадков на территории завода образовались крутые холмы, которые позволилы испытать ходовую броневика.

Инженеры продемонстрировали на камеру, насколько легко их произведение преодолевает снежные горки и другие препятствия.

Внедрение новых технологий при КрАЗ-Hulk позволило уменьшить его вес сразу на 2 тонны.

V-образное днище - усиленная противоминная защита, ведь при подрыве автомобиля распыляет силу удара, которая приходится на экипаж.

Это позволяет броневику уцелеть после подрыва мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте.

К слову, бронеавтомобиль предназначен для перевозки десанта и может вмещать до 10 человек, а также оснащаться различными видами вооружения.

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