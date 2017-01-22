В патрульной полиции Николаева рассказали, как собираются бороться с автохамами

22.01.17 10:45Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

21 января на встрече с общественностью города патрульные полицейские рассказали, как собираются бороться с нарушителями Правил дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

21 января на встрече с общественностью города патрульные полицейские рассказали, как собираются бороться с нарушителями Правил дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

По словам начальника управления патрульной полиции Николаева Максима Ахрамеева, чтобы патрульные могли в более полном объеме реагировать на нарушения ПДД, нужно вводить привлечение к ответственности по фото- и видеофактам. Но такие изменения возможны только на законодательном уровне.

Патрульные объяснили, что им для составления протокола нужен субъект, который совершил правонарушение, то есть водитель.

С маршрутками и общественным транспортом легче, поскольку фиксируются водители, которые вышли на рейс.

Но с другими транспортными средствами есть сложности: многие авто продают по доверенности, или есть другие случаи, когда установить водителя невозможно, например, некоторые утверждают, что это не они припарковались неправильно, а «жена».

Ахрамеев подчеркнул, что автохамам будет сложно уйти от ответственности, если «привязывать» нарушения не к водителю, а к транспортному средству.

Авто зафиксировано при нарушении, номер прочитали и пошло «письмо счастья» на собственника, — отметил начальник патрульной полиции города.

Патрульные порекомендовали борцам с автохамами при возможности фиксировать на фото и видео нарушителей, чтобы было видно, что они управляют авто, и обязательно вызывать полицию.

Вместе с тем стражи правопорядка пообещали мониторить группу «Автобыдло» в социальной сети «Фейсбук», где николаевцы активно выкладывают фото и видео с нарушениями ПДД.

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