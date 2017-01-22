Как привлечь любовь средствами фэй-шуй

Говорят, любовь приходит задолго до появления возлюбленного. Она проявляется в ощущениях и предчувствиях. Ничего странного – это дают о себе знать энергии, которые вскоре выстроятся в отношения. Но если энергии запаздывают, сделайте свой дом маяком, на который они будут ориентироваться в своем пути.

Возможно, нейтральные цвета и хороши в интерьере, но не для того, кто ищет любовь.

В вашей комнате должны превалировать тонкие, "женские" цвета: розовый, персиковый.

Добавьте белого – получится кипение нежности.

А вот вам и секрет фэн-шуй: розовый и персиковый цвета раскрывают мужскую энергетику, влекут своей женственностью, дают ощущение безопасности. И – обезоруживают.

Цветы в комнате женщины, желающей любви, обязательны.

Это должны быть трогательные, душистые цветы.

Даже если у вас нет возможности постоянно ставить в вазу свежие цветы, вы помните, как выглядят и пахнут пионы, сирень, ландыши, гиацинты, анемоны, цветущие ветки вишни и персика, поэтому можно воспользоваться их изображением.

Фото или картина – не единственная возможность заменить свежие цветы. Нежный цветочный рисунок могут иметь обои, занавеси, покрывала, постельное белье.

Фэн-шуй запахов – это целое направление.

Здесь все просто: приятные запахи привлекают, неприятные отталкивают.

Как знать, что именно этот запах послужит магнитом для энергии любви?

Тоже все просто: любовь – ваша и для вас, а значит, привлекать ее будет запах, который приятен для вас.

Только не превращайте свой дом в нечто подобное парфюмерному магазину: энергии не измеряются флаконами. Запах должен быть тонким, едва уловимым, манящим.

Подобное стремится к подобному

Парные символы для привлечения любви – классика, которую фэн-шуй лелеет на протяжении тысячелетий.

Парность может быть буквально во всем, даже в предметах мебели.

Вообще, парные предметы в фэн-шуй "работают" по тройному сценарию.

Первый проявляет себя как простое "умножение на 2", и в этом случае в комнате можно расположить две декоративные вазочки, два морских камешка или две красивые ракушки, статуэтку с двумя фигурками.

Второй вариант предполагает наличие предмета, которым должен воспользоваться будущий близкий вам человек.

Обязательно близкий, ведь предметы одинаковы, а значит, вы привлекаете свое подобие. В этом случае можно поставить в комнате два кресла, повесить два полотенца, положить на столик два карандаша, калькулятора, блокнота – придумать можно многое.

Третий сценарий привлечения любви с помощью парных предметов – статуэтки с двумя фигурками.

Закон парности проявляет себя здесь совершенно по-другому: две энергии соединяются в одну. Например, двойная статуэтка с фигурками гейши и самурая символизирует преданность отношений двух любящих людей.

Исполнение желаний на тему любви

На тему любви есть несколько иероглифов, обозначающих суть явления и являющихся мощнейшими талисманами-активизаторами.

Есть иероглиф с прямым и емким названием "любовь", а есть иероглиф "вечная любовь". Казалось бы, в чем различие?

Но если первый иероглиф обозначает силу и глубину чувства, то второй – его протяженность во времени.

Конечно, очень бы хотелось использовать оба эти талисмана, но иероглиф "любовь" обладает способностью привлекать укрепляющие энергии, а "вечная любовь" – сохраняющие.

А поэтому использовать эти иероглифы логично, когда отношения уже есть.

Тому, кто еще не нашел свое счастье, но мечтает о нет, лучше воспользоваться привлекающими энергиями иероглифа "исполнение желаний".

Троица фэн-шуй

Неправильно думать, что в привлечении любви участвует только одна – личная комната.

В этом деле важна вся так называемая троица фэн-шуй (спальня, ванная комната и кухня).

Если энергии в одном из этих помещений негармоничны, это обязательно сказывается на энергии ваших любовных отношений.

Поэтому интерьер этих помещений обязательно должен быть уравновешен, а символы любви можно разместить в каждом из них.

Ольга Мариуц