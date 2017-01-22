В Николаеве торжественно закрыли «Молодежную зимовку»

Вчера, 21 января, возле ДК «Молодежный» торжественно закрылась «Молодежная зимовка», а вместе с ней на «каникулы» ушел первый в Николаеве ледовый каток под открытым небом

Как сообщает Шиповник, сцена перед ДК «Молодежным» не пустовала ни минуты. Так на ней для горожан пели николаевские группы, выступала народная артистка Украины Татьяна Пискарева, а также задорные «Чорнобривці».

Пока взрослые наслаждались песнями, детки проводили свое время на катке. Друзья Даня и Кира в комментарии Шиповнику рассказали, что катком под открытым небом очень довольны, они в восторге от праздничной атмосферы, которая царит в этом месте:

– Нам очень нравится, здесь такая сказочная атмосфера, свет, все так красиво, сегодня все очень особенно.

Директор ДК «Молодежный» Юлия Захарова в комментарии Шиповнику рассказала, что подобный каток – это целая наука:

– Этот подарок классный, но мы пока не умеем с ним обращаться,потому что оказывается там целая наука, которую нам надо освоить. Каток снимать мы скорее всего не станем, а просто немного закроем,– рассказала Юлия Захарова.