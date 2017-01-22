NASA показало впечатляющий снимок созвездия Стрельца

Ученые NASA с помощью космического телескопа Хаббл сделали снимок части неба в созвездии Стрельца.

Соответствующее фото опубликовано на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Новость передает «Пресса Украины».

Так, снимок показывает часть созвездия в мелких деталях. В глаза особенно бросаются различные цвета звезд - по всему кадру разбросаны темно-красные и ярко голубые светила. На их фоне можно заметить тысячи более далеких звезд и галактик.

В NASA объяснили, что звезды действительно в светятся в различных цветах, хотя некоторые окраски на снимке были откорректированы с использованием наблюдательных данных.

Как известно, цвет звезды зависит от температуры ее поверхности. Наиболее горячие звезды имеют голубой или белый цвет, в то время как более холодные - красный.

Более низкая температура звезды может быть связана с ее меньшими размерами или с процессом старения. Так, когда старая звезда расширяется, ее ядро ​​разрушается и она резко охлаждается.