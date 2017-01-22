Рева о пенсионной реформе: будет шок

22.01.17 08:47Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

Правительственный портал удалил новость об основных составляющих пенсионной реформы, которую планируется начать в Украине уже в этом году.

Итог встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Вашэ на правительственном портале уже не открывается.

Новость распространил «Укринформ», потом удалил, но она есть на других информационных ресурсах.

Объяснить эту ситуацию в пресс-службах Кабмина и Минсоцполитики по телефону не смогли.

«Основная проблема Пенсионного фонда – огромная финансовая пропасть, которую необходимо закрывать, чтобы можно было уже в недалеком будущем всем нуждающимся платить хотя бы минимальные пенсии.

На 2017 год дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 142 млрд грн, в 2016-м она была в размере 145 млрд грн», – говорилось в сообщении.

Среди основных предложенных составляющих пенсионной реформы министр назвал уменьшение страхового стажа.

Ранее предлагали на момент выхода на пенсию – за время «ч» взяли 1 января 2021 года – непременным условием для потенциального пенсионера иметь не менее 20 лет страхового стажа, при этом общего – 30 лет, тогда лишь 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию.

Сейчас речь идет о том, чтобы снизить страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

Этот срок дан, чтобы все, кто моложе, начали платить взносы, а кто постарше – упорядочивать свою страхово-пенсионную картину с ЕСВ.

По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории.

Первая – пенсии по возрасту. Их при упомянутых условиях будет платить Пенсионный фонд.

Будет возможность купить себе 15 лет страхового стажа.

Скажем, к такой категории граждан министр относит тех, кто работает за границей. Эта сумма составит порядка 130 тысяч грн: по 704 гривны за каждый месяц множится на 15 лет. Рева прогнозирует, что таких может быть немного: около 1,5 тысячи человек.

Также, возможно, законодательно пропишут, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: либо пенсия, либо работа.

Второй вид пенсий – по инвалидности. Их будет выплачивать Фонд социального страхования, который начнет работать уже с апреля этого года.

Министр настаивает на ревизии из-за злоупотреблений. По его словам, не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле таковы – особенно есть вопросы к 3-й группы инвалидности.

Фонд социального страхования будет финансировать и пенсии по утрате кормильца.

В четвертой категории пенсий – по выслуге лет – останутся лишь военнослужащие.

Выслуга будет фиксированной – 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере.

По замыслу, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из госбюджета, а после 60 – из Пенсионного фонда.

Также в планах реформаторов – отмена всех надбавок.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году.

Эта система социально справедливая, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий», – сказал Рева.

«Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд», – добавил он.

«Кроме того, важно еще и побуждать украинцев отказаться от ошибочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого – в его руках», – заявил министр.

Этот законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.

Также на встрече обсуждали параметры, на которых базируется система субсидий, – в них планируют изменения, но окончательные данные будут в апреле, после окончания отопительного сезона.

Между тем, вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью «5 каналу» сказал, что у Кабмина «нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст».

«Я убежден, что нынешнее правительство и нынешние власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», – сказал он.

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