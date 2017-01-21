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Что можно позволить на новую минимальную зарплату

21.01.17 20:57Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Можно каждый день есть мясо, экзотические фрукты, ходить в кино, фастфуд и на каток либо на все деньги тепло обуться.

Украинцы, работающие по найму, уже начали получать увеличенные минзарплаты. Пока им выдают авансирование за отработанную первую половину января, по закону, оно тоже должно быть увеличено вдвое по сравнению с декабрьским авансом. "Сегодня" подсчитала, что теперь может позволить человек, получающий не 1600, а 3200 грн в месяц, передает "Сегодня.ua"

РАСЧЕТЫ.

Сперва уточним, что с минзарплаты взимаются налоги: подоходный — 18% и военный — 1,5%. Поэтому в декабре на руки работники получали не 1600 грн, а на 312 грн меньше — 1288. Теперь, по итогам января, им заплатят не 3200, а на 624 грн меньше, или 2576 грн. То есть реально кошелек потяжелеет на 1288 грн. К счастью, увеличение доходов не уменьшит субсидию для оплаты ЖКХ, если человек ее получает. Ибо, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, до начала нового отопсезона субсидии не пересчитают.

"Сегодня" подсчитала, как теперь улучшилась жизнь малооплачиваемого специалиста и что теперь он может позволить себе на дополнительные 1288 грн. Примем, что прежняя минзарплата уходила на питание, "коммуналку", мобсвязь и проезд. Теперь человек может позволить немного больше чем раньше: например, каждый день есть мясо, яйца, заморские фрукты и даже деликатесы, приобретать книги, заняться спортом, несколько раз в месяц посетить музей и фастфуд. Либо сразу потратить всю "добавку" на крупную покупку, допустим, зимнюю обувь. По словам экономиста Александра Охрименко, внезапно "разбогатевшие" работники изначально потратят часть прибавки на продукты, ведь раньше, за 1288 грн, они, оплатив комуслуги, питались примерно на 30 грн в день. Этих денег хватит лишь на тарелку супа, стакан кефира, полхлеба, 200 г дешевой колбасы, кусочек сала.

ИЗМЕНЕНИЯ.

Тем временем работодатели активно оценивают финвозможности, чтобы понять, потянут ли увеличение фонда оплаты труда в связи с ростом минзарплаты. Как считает глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос, работодатели придерживаются трех настроений: кто-то продолжит работать легально, кто-то будет переводить сотрудников на аутсорсинг, а кто-то попытается договориться с сотрудниками. "Например, руководство заплатит сотруднику 3200 грн, но половину суммы потом человек вернет шефу.

Или, как вариант, работодатель заставит работника возвращать налоги, которые на него потратил шеф в связи с ростом минзарплаты. Такая практика может быть актуальной в небольших городах, ведь там часто 1600 грн считается нормальной зарплатой", — продолжает эксперт Rabota.ua Татьяна Пашкина. Но в целом выводы, будет ли бизнес платить 3200 грн, получится сделать не раньше февраля, когда украинцы на руки получат январские зарплаты, считают эксперты. "Вряд ли бизнес резко уйдет в тень. По-белому привыкли работать крупные производители, иностранные компании, финсектор и т. д.

Сложнее легально работать малому бизнесу, который задействован в сфере услуг и торговли. В целом предприниматели готовы платить минзарплату официально, но для детенизации нужна поддержка государства в улучшении налоговых условий, инвестклимата, защите прав собственности", — отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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Суббота, 21.01.2017

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