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Грозит ли Украине очередная волна мобилизации

21.01.17 19:42Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

«Надеюсь, что будущая ситуация в стране не позволит проводить мобилизацию», — именно так министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине.

Об этом сообщает Информатор с ссылкой на информационное агентство «УНИАН».

Сейчас основная задача – набрать в армию мотивированных и профессиональных военных, которые имеют боевой опыт работы в зоне проведения АТО и заключить с ним контракт. По итогам 2016 года было заключено около 70 тысяч контрактов, — отметил Полторак.

Так же он добавил: если ситуация на востоке Украины будет осложнена, мобилизация станет вынужденной мерой.

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Суббота, 21.01.2017

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