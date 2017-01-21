Грозит ли Украине очередная волна мобилизации

«Надеюсь, что будущая ситуация в стране не позволит проводить мобилизацию», — именно так министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине.

Об этом сообщает Информатор с ссылкой на информационное агентство «УНИАН».

Сейчас основная задача – набрать в армию мотивированных и профессиональных военных, которые имеют боевой опыт работы в зоне проведения АТО и заключить с ним контракт. По итогам 2016 года было заключено около 70 тысяч контрактов, — отметил Полторак.

Так же он добавил: если ситуация на востоке Украины будет осложнена, мобилизация станет вынужденной мерой.