В Очакове грядут перемены: улицу Шмидта хотят переименовать

Мэр Очакова Сергей Бычков вынес на общественное обсуждение предложение переименовать улицу Шмидта в память о капитане второго ранга ВМС Украины Олеге Мединском, который погиб в АТО.

Об этом сообщается на официальном сайте Очаковского городского совета.

Мединский был заместителем командира отряда специальных операций по работе с личным составом 73-го Очаковского морского центра специального назначения, водолазным специалистом. Он погиб 5 сентября 2016 года при выполнении боевой задачи в зоне АТО.

Мединский был награжден Президентом Украины орденом "За мужество" третьей степени, орденом Богдана Хмельницкого третьей степени (посмертно), а также являлся обладателем 1-го дана по каратэ.

Обсуждение предложения проведут 7 марта. Почтовый адрес, номер телефона для подачи предложений (замечаний) – Очаков, улица Соборная, 7А, кабинет 310, телефон 2-23-77. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.