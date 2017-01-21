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В Варваровке хотят закрыть библиотеку из-за повышения «минималки»

21.01.17 10:55Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве жители Варваровки просят городские власти не допустить дальнейшего разрушения инфраструктуры в их микрорайоне и не закрывать библиотеку

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Об этом пишут «Преступности.НЕТ»

Под присланным письмом стоят подписи около 70 жителей микрорайона. Они отмечают, что хоть формально Варваровка и считается Центральным районом, но «более заброшенного места на территории города нет».

«Такое впечатление, что мы какие-то «изгои». Была у нас большая больница, которую у нас отобрали, и теперь мы вынуждены вызывать такси и своих маленьких детей и старушек возить в больницу в город, да еще и не в одну. Есть у нас стадион, заброшенный дальше некуда. Сейчас в морозы там что-то начали разрушать и строить. Можно же было сделать для людей какой-то спортивный комплекс?».

«Был когда-то дом культуры, его разрушили, а вместо него ничего нет. До сегодняшнего дня были у нас дом творчества для детей, музыкальная школа и библиотеки для взрослых и детей. Одним махом Варваровка остается без учреждений культуры. Теперь вместо учреждений культуры будут наливайки…

Многие родители имели возможность водить детей в музыкальную школу, а теперь они будут вынуждены возить их в город. Такое впечатление, что в Варваровке живут одни миллионеры: в больницу на такси, в музыкальную школу, библиотеку и спортивные залы на «маршрутках», ведь муниципального транспорта у нас тоже нет», - указано в письме.

Также жители Варваровки очень обеспокоены вопросом о дальнейшем существовании библиотеки в микрорайоне. Библиотека имеет многолетнюю историю, более 80 лет.

«Дети местных жителей имеют возможность бесплатно пользоваться информационными ресурсами библиотеки, в ней действует пункт бесплатного доступа в интернет. В библиотеке проводятся различные интересные мероприятия. Библиотекари помогают молодежи получать знания. В настоящее время бюджетное учреждение, библиотеку просто ликвидируют, чтобы не платить повышенную заработную плату», - идет речь в письме.

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Суббота, 21.01.2017

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