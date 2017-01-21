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В Первомайске хотят вдвое повысить плату за проезд в общественном транспорте

21.01.17 17:29Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В городе Первомайске, Николаевской области планируют поднять плату за проезд в общественном транспорте с 3 гривен 25 копеек до 6 гривен 50 копеек. Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Первомайска Лилия Недашковская.

"В воздухе над Первомайском вновь ощущается социальное напряжение. Сегодня - это тема поднятия платы за проезд в общественном транспорте. С 3 гривен 25 копеек до 6 гривен 50 копеек", - написала она.

При этом женщина привела расчет того, во сколько раз увеличатся ее расходы на передвижение по городу в том случае, если проезд подорожает.

"Это все понятно, что и минималку подняли, и доллар по 30. Только лично мне одно не понятно. Я, должностное лицо органов местного самоуправления 5 должностной категории, имею два высших образования, получаю третье, воспитываю ребенка. Мой оклад на сегодняшний день остался 3200 гривен (так должностным лицам органов местного самоуправления должностные оклады поднять забыли и сегодня мы будем получать на уровне хозяйственной группы. К сведению тех, кто говорит, что должностные лица органов местного самоуправления корректируют себе зп сами, то напоминаю, что Вы забыли выдать какой-то нормативный акт, чтобы нам это позволили). Со всеми отчислениями на руки чистыми 2800. Утром я отвожу ребенка в школу, возвращаюсь на работу, потом в обед забираю его из школы и мы вдвоем едем на работу, а потом вдвоем возвращаемся домой. Вместе эти путешествия будут составлять 52 гривны в день, 1092 гривны в месяц. Добавляем плату за коммунальные услуги и плату за его питание в школе, остается 500 гривен на двоих. А теперь мне хочется использовать ненормативную лексику! Очень хочется!", -подытожила Лилия Недашковская.

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