Верхний банер

Матвеевский лес: "Одно чмо постоянно гадит"

21.01.17 15:41Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Активисты группы Матвеевский лес в Фейсбуке снова опубликовали фото с мусором, который выбрасывают горожане прямо на дорогу

По этому поводу они написали гневный пост: "Не знаю что с этим делать и как бороться. Можно поймать, но жалко личное время и штраф будет смешной и не соизмеримый с потраченным на поимку ресурсом. Мусор убирали, возвращали, гирю тягали но вот есть пару гаденышей которые тянут нас назад в дерьмо. Облюбовали пару мест и портят общую картину. Опять 25, дорога из Матвеевки в город. Одно чмо постоянно гадит направляясь в Матвеевку и пару идиотов скидывают по дороге в город( Друзья, а ведь это вызов нам всем кто проезжает мимо этого мусора каждый день".

Добавим, пользователи Сети, оставившие свои комментарии под постом, практически единодушны: от властей требуется хотя бы одна «показательная порка».

Похожие новости

16.01.17 10:00Николаевские защитники леса своеобразно присоединились к губернаторскому флешмобу. Смотреть всем! (ВИДЕО)

18.11.14 16:00СБУ назначает активистов на руководящие должности в областях - Наливайченко

11.01.14 10:44Николаевская «Батьківщина» заявляет о репрессиях в отношении местных активистов

01.12.10 12:53Эксперимент признан неудачным

15.10.10 16:44Николаевщине предложен инвестиционный проект переработки твердых бытовых отходов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:24Активисты Санкт-Петербурга вышли на всемирную акцию против действий Путина

20:07В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

19:52Инаугурация Дональда Трампа 2017: интересные факты этого события

19:50Стали известны детали нового iPhone 8

19:44Во Флориде аллигатор покусал старшего сына Виталия Кличко

19:42Грозит ли Украине очередная волна мобилизации

19:39Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон

19:20Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем,- эксперт

19:10В понедельник несколько улиц в Николаеве останутся без света

19:07В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

19:00Спрос на украинских русалок : девушки зарабатывают по 1, 5 тысячи долларов в месяц

18:55В более 50 странах мира люди вышли на акцию "Стоп Путин. Стоп война" в поддержку Украины

18:45В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

18:36В сети показали Саакашвили за забором инаугурации Трампа

18:35Российские ученые разработают методику управления мыслями

18:25В Донецке шахтеры отказались сдавать кровь для раненных боевиков

18:23В столичной многоэтажке сорвался лифт с молодой мамой и маленьким ребенком

18:19В Украине окончательно решат «языковой вопрос»

18:10Одесса. На Большом Фонтане произошла перестрелка между водителями автомобилей

18:10Врачи не рекомендуют пользоваться ночным кремом ночью и покупать косметику в баночках

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 20:312440

Динамо предлагает 2 миллиона за экс-защитника Ньюкасла

07.01.17 21:292680

"Как обычно, виноваты все, кроме мэра", - активист Денис Жело

07.01.17 21:492540

В Одесской области намело сугробы в человеческий рост

08.01.17 06:362090

Впервые лицом косметики Maybelline стал мужчина

Самые читаемые

17.01.17 18:0015890

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711310

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338220

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065620

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама