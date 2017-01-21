Матвеевский лес: "Одно чмо постоянно гадит"

Активисты группы Матвеевский лес в Фейсбуке снова опубликовали фото с мусором, который выбрасывают горожане прямо на дорогу

По этому поводу они написали гневный пост: "Не знаю что с этим делать и как бороться. Можно поймать, но жалко личное время и штраф будет смешной и не соизмеримый с потраченным на поимку ресурсом. Мусор убирали, возвращали, гирю тягали но вот есть пару гаденышей которые тянут нас назад в дерьмо. Облюбовали пару мест и портят общую картину. Опять 25, дорога из Матвеевки в город. Одно чмо постоянно гадит направляясь в Матвеевку и пару идиотов скидывают по дороге в город( Друзья, а ведь это вызов нам всем кто проезжает мимо этого мусора каждый день".

Добавим, пользователи Сети, оставившие свои комментарии под постом, практически единодушны: от властей требуется хотя бы одна «показательная порка».