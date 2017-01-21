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За сливочное масло, сделанное в Николаевской области, продавцу влепили штраф

21.01.17 11:24Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Обман покупателя хозяину магазина, где продавали некачественный продукт, обойдется недешево

Житель Херсона пожаловался в Главное управление Госпродпотребслужбы области на некачественное сливочное масло. На упаковке было указано, что оно изготовлено в Николаевской области и содержит 72,5% жира, однако вкус у него оказался подозрительным.

Специалисты службы наведались с внеплановой проверкой в магазин, где был куплен товар, взяли образцы и отправили на исследование в лабораторию.

Экспертиза подтвердила подозрения покупателя: масло действительно не соответствовало стандартам и, к тому же, вместо молочных жиров содержало растительные.

Хозяина магазина, сбывавшего некачественный товар, оштрафовали на 1 870 гривен, обязали заплатить в казну половину стоимости уже реализованной партии николаевского масла, а оставшуюся часть продукции продавать запретили.

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