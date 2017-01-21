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В Украине собираются ужесточить скоростные рамки

21.01.17 15:04Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В Украине может стать незаконным допустимое превышение скорости на 20 км/ч.

В украинском парламенте уже зарегистрирован законопроект, согласно которому граница превышения максимально разрешенной скорости на автомобиле уменьшается с 20 до 10 км/ч.

А в пределах населенного пункта депутаты планируют уменьшить максимально допустимую скорость для автомобилей с 60 до 50 км/ч. Как показывает европейская статистика, например, анализ ДТП в Великобритании, чем выше скорость автомобиля, тем тяжелее последствия для пешеходов. Так, при скорости наезда автомобиля 32 км/ч погибают 5% пешеходов, а треть вообще не получают травмы. При росте скорости до 48 км/ч эти показатели намного хуже — 45% пешеходов погибают и многим наносятся серьезные увечья. А если ДТП происходит на скорости 64 км/ч, то здесь ситуация совсем плохая. В этом случае при наезде летальные случаи фиксируются в 85% случаях.

Не исключено, что большинство водителей продолжат по старинке ездить с превышением скорости 20 км/ч, однако после того, как полноценно заработает система автоматической фиксации нарушений ПДД, это пройдет, полагают автоэксперты.

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Суббота, 21.01.2017

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