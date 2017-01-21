Верхний банер

Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции (ВИДЕО)

21.01.17 11:32Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Бывшие бойцы подразделений МВД Украины провели в Киеве скандальную пресс-конференцию, на которой рассказали убийственные подробности о тотальной коррупции среди командного состава ВСУ и МВД.

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Александр Войтко, лейтенант полка «Миротворец», координатор объединения «Ветераны войны с Россией», рассказал, что командир полка миротворец Юрий Шершнев умудрился после командировки в АТО продать «сепаратистам» 120 тысяч патронов. После этого он приобрел себе новый джип «Мерседес». Его заместитель, некий Виктор Дирман, который ранее обвинялся в коррупции, сейчас повышен в должности. Дирмана подозревают в том, что он входил в группу высоких чинов МВД, которая завладевала квартирами одиноких украинских пенсионеров.

«Тех, кто протестует против бесправия и произвола, увольняют со службы в ходе прохождения переаттестации. На сегодняшний день из 640 бойцов осталось всего 300 человек. Кто уволился сам, кого выкинули. Начальство вынуждено бегать на биржу труда, чтобы там брать кого попало, потому что профессионалы не хотят служить в АТО на таких условиях», - рассказали бывшие офицеры.

Кирилл Бубенцов, фельдшер добровольческого батальона «Гарпун», рассказал корреспонденту ФАН, что может сообщить как минимум о двух коррупционных сделках.

«Начальство закупило медицинские аптечки для солдат и офицеров за 2 тысячи гривен штука. При этом в официальных документах упоминается сумма «свыше 1000 гривен». Мы составили список того, что есть в этой аптечке и посчитали по розничным ценам итог – получилось 500 гривен. А если брать оптом, отдадут за 300. Получается, с каждой аптечки начальство отмывает не менее 700 гривен!

Еще пример – «рюкзаки Авакова», которые были массово поставлены в ВСУ и МВД по цене 4 тысячи гривен за штуку. Мы быстро поняли, что они очень плохого качества, ткань рвется, фурнитура ломается, его стоимость максимум 1000 гривен, оптом еще меньше. Но с бойцов требуют 4 тысячи гривен компенсации, если такой рюкзак будет порван», - рассказал фельдшер.

Другие участники пресс-конференции привели примеры другого вида коррупции – когда начальство снимало бойцов с позиций в АТО, получив денежное вознаграждение с той стороны.

«На нейтральной полосе есть так называемые непринципиальные точки, которые сдавали сепаратистам всего за 5-6 тысяч долларов наличными. Потом другие подразделения МВД или ВСУ вынуждены были заходить туда снова, проливать кровь, рисковать жизнью. Ничего святого у наших командиров нет, за бабло они готовы на все», - пожаловались журналистам члены объединения «Ветераны войны с Россией».

Алексей Громов

Похожие новости

09.05.15 10:01Откуда у Авакова большие проблемы

31.12.14 13:06В Луганске завершилась встреча ЛНР и ВСУ, результаты не комментируют

14.04.14 10:57В Днепропетровске создается батальон добровольцев для защиты Украины - СМИ

12.11.12 18:03Генпрокуратура: "Беркут" в Первомайске выполнял решение суда"

03.06.10 08:34Служба внутренней безопасности начала проверку всех милиционеров

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:36Николаевский «Судостроитель» с весны хочет играть на стадионе в парке «Победа»

14:27Патрульные Николаева приняли участие во флешмобе в поддержку ветеранов (ВИДЕО)

14:25Ушел из жизни Василий Ключник - легендарный генерал-реформатор украинской милиции

14:05Назад в 90-е: на Николаевщине массово пропадают канализационные люки

13:56В Одессе задержали 20 тонн зараженного киви

13:46С 1 января украинцы могут оформить пенсию вне зависимости от места проживания

13:30Николай Брюханов. Два года светлой памяти

13:15Сегодня Савченко собирает акцию протеста на Майдане

13:03Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов

12:43Названы смертельные болезни, которые люди путают с простудой

12:38Новый роман Харуки Мураками выйдет в конце февраля 2017 года

12:26Некоторые маршрутки Николаева уже начали ездить с GPS

12:09Календарь для доллара: в мае рост, в декабре падение

12:01Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (ВИДЕО)

11:46В Киеве застрелили адвоката

11:46На Николаевщине добычей воров стали кабель, забор и продукты питания

11:37В Италии 16 детей погибли, оказавшись заблокированными в горящем автобусе

11:32Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции (ВИДЕО)

11:26Во Львовской области горел храм XIX века (ВИДЕО)

11:24За сливочное масло, сделанное в Николаевской области, продавцу влепили штраф

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 14:442020

В Николаеве верующие совершили Рождественский крестный ход

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

07.01.17 14:581670

Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу

07.01.17 15:001860

Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

07.01.17 15:064650

Николаев освобождается от снежного плена

Самые читаемые

17.01.17 18:0015780

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711230

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338170

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065590

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама