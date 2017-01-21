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Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов

21.01.17 13:03Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Постоянно следите, чтобы ваша сумка была всегда застегнутой, а в людных местах старайтесь прижимать ее к себе спереди

Практически каждый день у украинцев воруют личные вещи в маршрутке или троллейбусе. Самые высокие шансы остаться без мобильного телефона или кошелька во время поездки в общественном транспорте в час пик. Вместе с тем правоохранители говорят, что карманные кражи — это тот вид преступления, который легче всего предупредить. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную историю, придерживайтесь следующих пяти правил.

  1. Если перевозите общественным транспортом значительную сумму денег, не кладите много купюр в один кошелек или карман, лучше хранить в разных местах, однако отнюдь не в наружных карманах.

  2. Для хранения денег или мобильников используйте внутренние карманы с застежкой. Обратите внимание на то, чтобы ваши портмоне или кошелек не выглядывали из-под одежды.

  3. Постоянно следите, чтобы ваша сумка была всегда застегнутой, а в людных местах старайтесь прижимать ее к себе спереди.

  4. Если вы почувствовали, как кто-то шарит в вашем кармане, смело хватайте его за руку и кричите, что поймали вора. Как правило, в таких случаях последний пытается выкинуть ваши вещи на пол и исчезнуть.

  5. Если кто-то толкнул вас в общественном транспорте или в толпе – не смотрите ему в лицо, сначала посмотрите, что он держит в руках. Возможно, это ваша вещь.

Если же вы все-таки стали жертвой карманных воров, немедленно сообщите об этом в полицию. Своевременное сообщение о преступлении поможет оперативно разоблачить и задержать преступника.

Дмитрий Вебер, "Сегодня"

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