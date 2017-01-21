Николаевцы, поможем! У 5-летнего Артема Давыденко из Казанковского района обнаружили рак, но у родных нет денег на лечение

Об этом в Фейсбуке написала руководитель благотворительного фонда Елена Легкая

"Просим помощи для нашего подопечного Артема Давыденко. Артемке 5 лет. Диагноз - острый лимфобластный лейкоз (рак крови) 14 ноября перенес операцию по удалению лимфоузлов. Гистология показала злокачественный характер. Артем родом из Казанковского района Николаевской области. У него есть старшая сестричка 9-ти лет.

Малыш очень нуждается в лекарствах, которые мама не может приобрести.

Это герпевир 250 мл 20 флаконов, блицеф 1000 мг - 20 флаконов, Биовен 50 мл - 4 флакона.

Общая стоимость лекарств - 7 680 грн.

Помочь Артему можно за нашими реквизитами:

Получатель: НОБФ «Содействие детям» р/с 26005060116610 в ЗАО КБ Приватбанк МФО 326610 ОКПО 36027582

Назначение платежа: благотворительная помощь для Давыденко Артема

или на карту 5168 7420 2467 8876 Легкая Елена Викторовна (руководитель фонда)", - говорится в сообщении.