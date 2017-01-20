Верхний банер

Внезапного призыва офицеров запаса в Украине может и не быть

Олег Шевчук. Фото: mil.gov.ua
20.01.17 18:30Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

В Генштабе ВСУ пока не дают однозначного ответа, будет ли проводиться ранее анонсированный призыв

Заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук заявляет, что Генштаб ВСУ все еще изучает возможность объявления призыва на службу офицеров запаса. Об этом он сообщил журналистам перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров.

"В настоящее время Генштаб изучает такую возможность", – сказал Шевчук, отвечая на вопрос, возможно ли объявление призыва офицеров запаса в ближайшее время.

Ранее глава Генштаба Виктор Муженко сообщил, что в Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.

Начальник юридической службы Генштаба ВСУ Максим Кушнир пояснил, что речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации. "В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет", – сказал он.

Похожие новости

11.01.17 19:33Генштаб ВСУ пока не определился, когда и сколько выпускников военных кафедр призывать

06.01.17 08:46Важная информация о новой волне мобилизации

31.12.14 13:06В Луганске завершилась встреча ЛНР и ВСУ, результаты не комментируют

25.10.13 12:05Опальный адмирал пожаловался на происки СБУ

22.10.13 17:26После обысков СБУ в Генштабе грядут кадровые перестановки

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 20.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:30Как украинский биатлонист Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал (ВИДЕО)

21:11На полигоне "Широкий Лан" под Николаевом погиб солдат-срочник

20:53Парубий подписал закон о допуске в Украину иностранных вооруженных сил

20:30Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой

20:16В Николаеве угнанный автомобиль нашли по объявлению

20:00Если субсидии и монетизируют, то людям денег все равно не дадут, - министр соцполитики Рева

19:46В Николаеве пьяный дебошир избил и выгнал из дома жену с ребенком, а потом бросался на патрульных (ВИДЕО)

19:29Общественник требует проверить фирму, которую в Николаев "завел" нардеп Жолобецкий

19:07Замглавы ЦИК задекларировала подарок на 500 тысяч от бывшего регионала

18:56В Новоодесском районе Николаевщины возле школы нашли труп мужчины с ножевыми ранениями

18:42Николаевский горисполком собирается объявить конкурс на два автобусных маршурта

18:30Внезапного призыва офицеров запаса в Украине может и не быть

18:15Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

17:54В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

17:43Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

17:28Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

17:12В Кремле говорят, что липецкий Roshen мог бы еще работать и работать

16:59Завтра МФК "Николаев" встретится с "Черноморцем"

16:40Стали известны размеры помощи семьям с детьми и детям-инвалидам в январе

16:26В Национальном театре имени Франка появится Аллея звезд

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 08:001900

Дети из разных уголков Украины поздравили воинов с Рождеством

07.01.17 08:231940

С сегодняшнего дня украинские военные смогут разрывать контракты

07.01.17 09:001670

Нацбанк снизил официальный курс гривни до 27 за доллар

07.01.17 09:281780

Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

Самые читаемые

17.01.17 18:0015650

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711010

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338090

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065490

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама