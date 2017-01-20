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В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

20.01.17 17:54Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Власти Харькова отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО и объяснили, почему.

Об этом говорится в ответе на петицию на сайте горсовета.

Петиция набрала 5 354 голоса и была рассмотрена горсоветом. Ее автор предлагал в рамках декоммунизации переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы - выпускника ХНУ им. Каразина, бойца 93-й ОМБр, который погиб на Луганщине.

Власти обнародовали ответ на петицию. В нем говорится, что проспект Героев Сталинграда появился в 1982 году, когда переименовали улицу Байрона.

"Следует отметить, что Сталинградская битва – боевые действия между советскими и немецкими войсками 17.07.1942-02.02.1943. В Сталинграде окончательно был остановлен немецкий натиск на восток. Оттуда, с берегов Волги, началось изгнание захватчиков с оккупированных территорий. Сталинградская битва была переломным моментом во Второй мировой войне, отмечают ведущие исторические источники разных стран", - сообщает горсовет.

В ответе отмечается, что освобождения Харькова было логическим продолжением событий Сталинградской битвы. И в августе 1943 года город был окончательно освобожден в ходе Харьковско-Белгородской наступательной операции действиями 69-й армии Воронежского фронта, 57-й армии Юго-Западного фронта и 7-й гвардейской армии Степного фронта.

4 из 10 дивизий, которые принимали участие в освобождении Харькова и которому было присвоено наименование "Харьковская", до этого принимали непосредственное участие в Сталинградской битве.

Также отмечается, что в послевоенное время в городе Харькове проживали 122 Героя Советского Союза, часть из которых получили звание Героя непосредственно за подвиги под Сталинградом. Также участниками Сталинградской битвы были Герои Советского Союза – уроженцы Харькова.

"Учитывая изложенное, для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине декоммунизируют природные заповедники.

Кроме того, новая волна декоммунизации коснется и названий вузов.

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