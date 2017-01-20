Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

Председатель областной государственной администрации Алексей Савченко во время своего планового личного приема заявил, что его кадровая политика в отношении нерадивых государственных служащих будет жесткой

«Кто не умеет работать, пусть сразу ищут себе другое место работы, - сказал губернатор. - Придут ответственные люди, которые готовы работать на пользу общества».

Свою позицию Алексей Савченко высказал после того, как председатель Николаевской РГА Алла Воробьева доложила, что в прошлом году бюджет района недополучил 3,5 миллиона налога на землю.

"Кто, как не главы ОТГ и РГА, должны знать об использовании земель района?! Это - деньги вашей общины и именно вам нужно приложить максимум усилий, чтобы налог на землю поступал в местные бюджеты в полном объеме. Я лично, под свой контроль, возьму проверки всех районов области. В том числе и в отношении местного руководства и депутатов, которые, вполне возможно, сами задействованы в так называемых «земельных схемах». Сегодня в местные бюджеты от арендаторов земли не поступают значительные средства. Это недопустимо. Деньги должны возвращаться общинам », - заявил Алексей Савченко.

В пресс-службе облгосадминистрации напомнили, что в начале ноября 2016 по распоряжению председателя ОГА Алексея Савченко была создана рабочая группа по вопросам обеспечения соблюдения действующего законодательства по использованию земель сельскохозяйственного назначения и уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Также было издано распоряжение «О мониторинге средств, поступающих в местные бюджеты в порядке возмещения расходов сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства на территории Николаевской области». Сейчас в этом направлении ведется активная работа.